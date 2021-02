Souss-Massa: signature de deux conventions dans le cadre du Programme Régional des Politiques destinées aux MRE

Le premier accord paraphé entre le conseil de la région Souss-Massa, la Wilaya de la région Souss-Massa et le Ministère Déléguée chargé des Marocains Résidant à l’étranger, porte sur le renforcement de la coopération concernant les activités liées aux MRE et aux migrants à travers la coordination , le dialogue et la consultation entre les parties signataires.

Il est question aussi de l’élaboration d’une stratégie d’intervention au profit des MRE, tout en prenant en compte les priorités nationales et la situation particulière de la région Souss-Massa, ainsi que le renforcement de la la mise en œuvre conjointe des programmes fixés au profit des MRE et des migrants par les institutions nationales et régionales ainsi que les partenaires locaux et internationaux .

Signée entre le conseil de la région Souss-Massa, la Wilaya de la région Souss-Massa, le Ministère Déléguée chargé des Marocains Résidant à l’étranger et l’Agence Française de Développement au Maroc (AFD), la deuxième convention vise notamment l’appui à la mise en œuvre régionale de la politique nationale dans le domaine de la migration à travers le financement des projets liés à la migration dans la région Souss-Massa et l’accompagnement social et administratif des MRE et des migrants.

Le PRIM financé par l’AFD à hauteur de 9 millions d’euros pour une durée de 4 ans (2020-2024), ambitionne d’accompagner le Ministère Déléguée chargé des Marocains Résidant à l’étranger dans le processus de mise en place de la régionalisation de la politique envers les marocains résidant à l’étranger et les migrants au niveau des régions de Souss-Massa et de l’Oriental, notamment à travers l’appui et le financement des projets liés à la thématique migratoire.