Sortie du Maroc sur le marché financier international : tout ce qu’il faut savoir

Cette émission, qui a été sursouscrite à plus de 4 fois, a connu un franc succès auprès d’investisseurs internationaux dont 478 ont été servis, alors que le livre d’ordre a dépassé les 13 Md$.

Elle permet d’une part de détendre la pression sur la liquidité intérieure, mais également de constituer un préfinancement du Trésor, dans un temps où les besoins bruts du Trésor sont estimés à plus de 120 MMDH en 2021.

Cette opération a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde et a porté sur 3 tranches.

La 1ère tranche d’une maturité de 7 ans, portant sur un montant de 750 millions de dollars (M$), a été émise à un spread de 175 points de base (pbs) et un prix de 99,763% offrant ainsi un taux de rendement de 2,412% et servant un coupon de 2,375%.

D’une maturité de 12 ans, la 2ème tranche, qui porte sur un montant de 1 Md$, a été émise à un spread de 200 pbs et un prix de 99,570%, soit un taux de rendement de 3,043% et un coupon de 3%, tandis que la 3ème tranche, d’une maturité de 30 ans et une somme de 1,25 Md$, a été émise à un spread de 261 pbs avec un prix de 100%, permettant un taux de rendement de 4% et un coupon de 4%.

Le recours au marché financier international a eu lieu dans un contexte où les conditions sur le marché du dollar se sont beaucoup détendues au cours des derniers mois, et a permis de renouer le contact avec les investisseurs américains, diversifier les sources de financement et établir de nouvelles références sur la courbe du crédit du Maroc .

Le Royaume a bénéficié de conditions avantageuses par rapport à la devise d’émission. La prime de risque est inférieure à celle de la dernière sortie en septembre, durant laquelle le Trésor a levé un milliard d’euros via l’eurobond, à un taux moyen de 1,66%.

Le spread moyen de cette dernière sortie s’établit autour des 240 pbs, soit un niveau inférieur à la prime de risque moyenne exigée par les investisseurs à l’égard des pays émergents, soit plus de 330 pbs actuellement.

Placée auprès des investisseurs de qualité notamment les gestionnaires de fonds, les compagnies d’assurance et les fonds de pension, l’opération a reçu un accueil favorable traduit notamment par une large distribution géographique notamment les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.

Ladite émission fait suite à un NetRoadshow mené par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, et les équipes de la direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) auprès de la communauté des investisseurs internationaux.