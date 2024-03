Sommet USA-Japon-Philippines en avril à Washington

Lors de ce premier sommet, les dirigeants des trois pays examineront les moyens de promouvoir un partenariat basé « sur des liens d’amitié historiques profonds, des relations économiques solides et croissantes, un engagement fier et résolu envers des valeurs démocratiques partagées et une vision commune d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte », a indiqué lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

« Les dirigeants réaffirmeront également les alliances à toute épreuve entre les États-Unis et les Philippines, ainsi qu’entre les États-Unis et le Japon », selon le communiqué.

Lors du sommet, les trois dirigeants discuteront de la coopération trilatérale pour promouvoir une croissance économique inclusive ainsi que les technologies émergentes, développer les chaînes d’approvisionnement en énergie propre et la coopération climatique, et renforcer la paix et la sécurité dans la région Indo-Pacifique et dans le monde, a ajouté la responsable US.

Le président américain se réunira avec son homologue des Philippines après le sommet, a affirmé la porte-parole de la Maison Blanche, notant que cet entretien portera notamment sur la coopération dans les domaines économique et d’énergie propre.