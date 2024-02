Sommet de l’UA : la Mauritanie assure la présidence tournante de l’Union africaine

M. Ould Cheikh El Ghazouani prend le relais après le Président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, élu pour la période 2023-2024. “Je suis profondément reconnaissant et honoré par cette distinction, mais je suis pleinement conscient de l’ampleur des responsabilités qui en découlent, en particulier, dans un contexte pernicieusement atomisé, de plus en plus difficile, que traverse, non seulement, notre cher continent, mais également le monde entier”, a souligné le nouveau Président en exercice de l’UA.

M. Ould Cheikh El Ghazouani a affirmé que l’adoption du thème « Éducation africaine pour le XXIe siècle : construction de systèmes éducatifs résilients pour accroître l’accès à une éducation inclusive, continue, de qualité et adaptée en Afrique » pour cette année est un choix d’une importance vitale. L’éducation, pivot de tout développement durable, constitue un puissant levier, pour la sécurité et la stabilité, ainsi qu’elle produit les moyens d’acquisition et de développement des compétences, favorisant l’ouverture des perspectives professionnelles adéquates, et contribuant, par-delà, à réduire le chômage, la pauvreté et la vulnérabilité, a notamment relevé le président de l’UA.