Signature d’un protocole d’accord entre l’ANAPEC Maroc et l’Institut portugais de l’Emploi

Cette convention, paraphée par le directeur général de l’ANAPEC, Noureddine Benkhalil, et le président de l’IEFP, Domingos Lopes, vise à organiser et à fixer les démarches de cette première initiative, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord signé entre les deux pays en matière d’emploi.

Ce protocole s’assigne pour objectif le suivi des différentes étapes de cette opération, notamment la sélection des entreprises portugaises et des compétences marocaines et la formation linguistique et professionnelle des travailleurs, a indiqué le responsable marocain dans une déclaration à la presse.

L’accord permettra, en outre, d’accélérer les contrats de travail et les démarches de visas et de déplacement, a relevé le directeur général de l’ANAPEC, notant qu’à partir de la semaine prochaine, les entreprises et les métiers concernés seront identifiés.

De son côté, le président de l’IEFP a déclaré à la presse que cette convention aspire à préparer les conditions optimales pour recevoir les travailleurs marocains, indiquant que toutes les moyens nécessaires seront mis en place pour leur garantir tous les droits dont bénéficient les travailleurs portugais.

Le Maroc et le Portugal ont paraphé en janvier dernier un accord sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal, qui s’inscrit dans la dynamique de modernisation des instruments de partenariat entre les deux pays.

Cette convention s’assigne pour objectif de répondre de manière efficiente à la demande croissante des travailleurs marocains de bénéficier des opportunités de travail offertes au niveau du tissu économique portugais.

Elle vise à définir les procédures d’admission et de séjour applicables à des citoyens marocains pour l’exercice d’une activité professionnelle au Portugal, et aussi à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la gestion des flux migratoires réguliers.