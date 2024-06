Signature à Paris de l’accord relatif à l’organisation au Maroc de la 36ème session du Conseil international de coordination du Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la Biosphère

Cette session, qui se déroulera du 1er au 5 juillet à Agadir, sera organisée en partenariat avec l’Agence nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA).

Le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO est un instrument qui vise à établir une base scientifique afin d’améliorer les relations entre les individus et leur environnement. Il associe sciences exactes, naturelles et sociales pour améliorer les moyens de subsistance des populations et sauvegarder les écosystèmes naturels et gérés, promouvant ainsi des approches novatrices du développement économique qui sont socialement et culturellement adaptées et viables du point de vue environnemental.

Le 1er juillet, le CIC-MAB accueillera une conférence d’une journée sur les sols et leur rôle crucial dans la biodiversité, les écosystèmes et le cycle des nutriments. Cette conférence, intitulée « Enracinés dans la résilience : Découvrir l’importance du sol dans le développement durable », vise à discuter des activités de mesure de la santé des sols dans les sites désignés par l’UNESCO, à impliquer les parties prenantes dans le renforcement des capacités en matière d’utilisation durable des sols et à favoriser le développement de projets phares démontrant les meilleures pratiques.