Séoul et Washington mènent un exercice naval conjoint en mer de l’Est

Cet entraînement annuel, mené du 1er au 9 avril au large de la ville portuaire de Pohang, sur la côte sud-est du pays, a mobilisé au total neuf navires et quatre hélicoptères des deux armées, a précisé la marine coréenne citée par l’agence Yonhap.

Les troupes déployées se sont entraînées à détecter et à repêcher des mines, tout en fournissant du soutien logistique et en s’exerçant à l’atterrissage d’hélicoptères sur navire, a ajouté la même source, expliquant que le but est de renforcer les capacités des marines à protéger des ports et routes de fret maritimes stratégiques.

En plus de deux autres navires et des hélicoptères MH-53, la marine américaine a déployé pour la première fois pour ces exercices l’USS Miguel Keith, un navire de 240 m de classe dite Expeditionary Transfer Base (base de transfert expéditionnaire), conçu pour servir d’héliport flottant et fournir d’autres formes de soutien à des opérations militaires.

La Corée a, pour sa part, mobilisé six navires, dont un mouilleur de mines Nampo MLS-II et un hélicoptère de patrouille maritime P-3 et un hélicoptère UH-60.

Ces exercices sont organisés un mois après la tenue des manoeuvres annuelles “Freedom Shield” entre Séoul et Washington ayant impliqué quelque 300 membres du personnel militaire et mobilisé entre autres des dizaines de tanks K1A2 et véhicules blindés K21 de l’armée coréenne.

Ils interviennent alors que Séoul intensifie de plus en plus sa coopération militaire avec les Etats-Unis, sur fond d’exacerbation des tensions dans la péninsule coréenne.