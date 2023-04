Sénégal: Macky Sall réaffirme “son ouverture au dialogue et à la concertation’’ avec ‘’toutes les forces vives de la nation”

‘’(…) je reste ouvert au dialogue et à la concertation, avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’Etat de droit et des Institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale’’, a déclaré Macky Sall dans son adresse à la Nation, à la veille de la célébration du 163ème anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance.

Le président de la République a souligné que ‘’la fête de l’indépendance, qui marque notre liberté retrouvée, nous rappelle, en même temps, l’histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l’héritage que nous devons laisser à nos enfants’’.

‘’Chacun de nous en porte la responsabilité. Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation, pour surmonter nos différences (…)’’, a-t-il dit, en allusion aux derniers incidents survenus dans le pays, lors de manifestations de l’opposition à l’occasion du procès en “diffamation” contre l’opposant Ousmane Sonko, chef du parti Pastef.

Ce dernier, déclaré candidat à la présidentielle du 25 février 2024, a été condamné le 30 mars par le tribunal correctionnel de Dakar à deux mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de Fcfa.

Il s’agit selon Macky Sall de ‘’rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble ; une nation de coexistence pacifique, où le sort de chacun dépend de celui de son prochain ; parce que nous sommes une seule et même famille’’.

Dans son discours, dont copie est parvenue à la MAP, M. Macky Sall, a rappelé le devoir de ”respect’’ et de ‘’protection’’ de la nation sénégalaise envers le legs des anciens dont la lutte a permis au Sénégal d’être une ‘’nation libre, ancrée dans ses valeurs spirituelles et socio culturelles, et pratiquant son vivre ensemble dans la diversité et l’harmonie’’.

Il s’est félicité de ce que ‘’par une heureuse coïncidence’’, cette fête, ‘’symbole de ce qui nous rassemble au-delà de nos différences, se tient cette année sous le signe de la communion religieuse, en ces temps bénis de jeûne et de carême’’.

Le chef de l’Etat souligne que cette célébration ‘’rappelle l’héritage des anciens’’, qui selon lui sont des ‘’hommes de foi et de courage’’.

Ce sont eux qui ont ‘’bravé l’hostilité coloniale et sa prétendue mission civilisatrice, et se sont donnés corps et âme pour former, éduquer et guider, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd’hui : une nation libre, ancrée dans ses valeurs spirituelles et socio culturelles, et pratiquant son vivre ensemble dans la diversité et l’harmonie’’, a-t-il déclaré.

‘’Nous devons respect et protection à ce legs ancestral, fondement essentiel de notre modèle de société’’, a-t-il lancé.

Il a rendu hommage à ‘’nos résistants et à nos héros, qui, aux heures sombres de l’esclavage et de la colonisation, ont livré la bataille de l’honneur, et refusé, au péril de leur vie et de leur liberté, que le destin de notre peuple soit scellé dans la servitude et l’aliénation’’.

‘’Ce souvenir du passé nous renseigne sur la chance que nous avons de vivre libres et de transmettre à nos enfants le désir ardent de liberté et de responsabilité inhérentes à la dignité d’un peuple’’, a-t-il noté.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a annoncé l’implantation de nouvelles unités de l’armée ‘’jusque dans les zones les plus excentrées, afin de mieux affirmer la souveraineté de l’Etat et assurer la sécurité des personnes et des biens’’, dans un contexte marqué par ‘’la montée des périls’’.

‘’ […] face à la montée des périls, nous poursuivons la sécurisation du territoire national avec l’implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées, afin de mieux affirmer la souveraineté de l’Etat et assurer la sécurité des personnes et des biens’’, a-t-il indiqué.

‘’Le métier difficile des armes que vous avez choisi est devenu encore plus complexe et plus risqué, en ces temps où les menaces sont plus diffuses, plus nombreuses et plus imprévisibles’’, a-t-il dit en s’adressant aux forces armées sénégalaises.

Le président sénégalais a d’autre part affirmé que la jeunesse restait au cœur de ses préoccupations, soulignant que le gouvernement avait mis l’accent sur l’enseignement professionnel pour mieux préparer les jeunes à la vie active.

‘’A vous les jeunes, je voudrais vous dire, que je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes d’être utiles à vous-mêmes, à vos familles et à votre pays. Vous restez au cœur de mes préoccupations’’, a déclaré Macky Sall dans ce massage à la Nation.

A rappeler que le Sénégal organisera le 25 février 2024 l’élection présidentielle. Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, n’a pas encore dévoilé s’il se portera candidat ou non pour un 3-ème mandat. Il avait toutefois récemment déclaré à un média français qu’il a le droit de se présenter à ce scrutin présidentiel.