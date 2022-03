Sénégal: Macky Sall condamne les propos outrageux envers la communauté catholique

“Le Président de la République a notamment condamné, avec fermeté, au nom du Gouvernement, les propos outrageux à l’endroit de la communauté catholique, proférés à travers un organe de presse”, souligne un communiqué du Conseil des ministres publié mercredi soir.

Dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a indiqué que “le 24 février 2022, à l’occasion de la diffusion de l’émission ’Diné ak Diamono’, Walf TV a failli à sa responsabilité”.

Le CNRA l’accuse d’avoir laissé “l’invité monsieur Lamine Sall tenir des propos très dangereux pour la cohésion sociale et le maintien de la vie en société sans le recadrer ou l’interrompre”.

Il dit avoir constaté, après avoir visionné l’émission en question, qu’elle contient “des manquements inacceptables à la réglementation” audiovisuelle.

Le CNRA a déclaré avoir mis en demeure la chaîne privée Walf TV d’arrêter ses “manquements graves” au cahier des charges des médias audiovisuels et de présenter ses excuses à la communauté catholique et aux Sénégalais.

Devant cette situation, le Président de la République invite le ministre de la Communication et le CNRA à “rappeler aux médias et organes de presse, leurs rôles et responsabilités majeurs dans la préservation des valeurs de la République et la consolidation de la concorde nationale, conformément aux prescriptions des cahiers de charges qui leurs sont opposables”, note le communiqué publié au terme du Conseil des ministres.

De son côté, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, ’’désapprouve fermement, de telles déclarations’’ et invite les médias à ’’plus de responsabilité et de retenue dans le traitement d’informations et le partage d’opinions sur des sujets ayant trait à notre cohésion sociale et à notre vie en communauté’’.

“Par-delà le Groupe Walfadjri, note-t-il, c’est un appel pressant adressé à toutes les entreprises de presse pour un renforcement de la vigilance et un respect rigoureux des textes et pratiques déontologiques régissant le secteur, afin d’éviter de tels dérapages et comportements préjudiciables à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociales’’.

L’Eglise catholique du Sénégal avait condamné, mardi, le “mépris” de l’imam en question pour ses propos jugés offensants envers la communauté chrétienne, en l’invitant à présenter ses excuses sur la chaîne de télévision où il s’était exprimé.

L’imam Serigne Lamine Sall était invité jeudi dernier sur le plateau de la chaîne de télévision locale Walf TV où il a notamment affirmé que les catholiques étaient “condamnés de la même manière” que les francs-maçons et les juifs dans l’islam.

Les propos de l’imam sont “inadmissibles et ne peuvent être justifiés que par le mépris, l’indécence et l’ignorance”, avait déclaré, lors d’un point presse à l’archidiocèse de Dakar, Philippe Abraham Birane Tine, le président du Conseil national du Laïcat, qui rassemble les associations et mouvements catholiques du pays.

Ces propos ont suscité une vive polémique au Sénégal, pays réputé pour sa tolérance, avec une population musulmane à près de 95%.