Sénégal : la 17-ème foire commerciale des pays de l’OCI ouvre ses portes lundi à Dakar

Organisé du 13 au 19 juin dans le parc des expositions du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) à Dakar, l’événement s’inscrit dans le cadre de la promotion des investissements et du développement des partenariats dans les pays membres de l’OCI.

Co-organisée par le Ministère du Commerce et des PME de la République du Sénégal et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), en partenariat avec le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), la Foire commerciale internationale de l’Organisation de la coopération islamique offrira l’occasion aux exposants des 57 pays membres d’échanger sur les voies et moyens d’augmenter les échanges commerciaux.

Pour le pays hôte, le Sénégal, la Foire constitue une vitrine importante pour mettre en avant son savoir faire, ses produits, ses services et d’explorer les perspectives de développement commercial à l’échelle de l’OCI.

Ainsi, plus de 10.000 visiteurs professionnels sont attendus sur une superficie de 20.000 m2, dont plus de 8.000 m2 dédiés à l’exposition, selon les organisateurs.

Parallèlement à la Foire, le CIDC et le CICES organiseront plusieurs activités, notamment le forum d’investissement OCI-Sénégal avec des room deals du 16 au 17 Juin, le Forum des Agences de Promotion des Investissements (API) des Etats membres de l’OCI en collaboration avec la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), l’atelier sur l’économie du savoir, et l’atelier sur la certification des produits HALAL alimentaires pour les pays africains.

Lors de la présentation récemment de cet événement à Rabat, la directrice générale du CIDC, Mme Latifa Elbouabdelaoui, a souligné que la Foire commerciale de l’OCI revêt une grande importance pour les pays organisateurs, vu qu’il permet de rapprocher les opérateurs économiques de plusieurs pays.

Il s’agit également d’une opportunité pour les pays participants d’exposer leurs produits et services, et s’ouvrir sur de nouveaux marchés, a-t-elle ajouté, notant que cette 17ème édition sera marquée par l’organisation de plusieurs initiatives pour l’encouragement des investissements entre les pays islamiques et le Sénégal, et développer le commerce et l’investissement pour les pays relevant de l’OCI en général.