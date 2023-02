Séisme : la Turquie déclare l’état d’urgence dans les localités dévastées

S’exprimant lors d’une conférence de presse au siège de l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad) à Ankara, il a relevé que cette mesure a pour objectif d’accélérer l’organisation des opérations de secours.

Le bilan des victimes du séisme est passé à 3.549 morts et au 22.168 blessés, a-t-il précisé, notant que ce bilan pourrait s’alourdir davantage.

Jusqu’à présent, près de 8.000 citoyens ont été sortis des décombres, a poursuivi le président turc, notant que le pays a reçu des offres d’aide de plus de 70 pays et 14 organisations.

Et de préciser que plus de 53.000 personnes faisant partie des équipes de secours ont été envoyées dans les zones touchées par le séisme.

De plus, 241 équipes nationales de secours médical et 5.000 agents de santé ont été mobilisés dans les zones touchées, en plus de 26 avions-cargo, navires et bateaux des garde-côtes.

Par ailleurs, le gouvernement turc a alloué environ 5,26 milliards de dollars pour fournir une aide d’urgence dans les régions dévastées, a relevé M. Erdogan, soulignant que son pays est confronté à “l’une des plus grandes catastrophes naturelles de l’histoire de la République, de la région et du monde”.

Un puissant séisme, survenu lundi à 04H17 locales (01H17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments dans les localités turques de “Kahramanmaraş”, “Gaziantep”, “Adana”, “Malatya”, “Diyarbakir”, “Sanliurfa” et “Osmaniye”.

Le séisme de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter, qui a été ressenti au Liban et en Irak et a également touché plusieurs localités en Syrie, dont Alep, Idlib, Lattaquié et Hama. Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter, à 10H24 GMT, dans la localité de Kahramanmaraş.

Un nouveau séisme de magnitude 4,4 sur l’échelle de Richter (de magnitude 5,6, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen) a été enregistré mardi à l’aube, au large de Hatay, dans le sud de la Turquie, sans occasionner de nouvelles victimes.