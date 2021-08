Séisme de magnitude 7.2 en Haïti : Le bilan s’alourdit à 1.941 morts

Les secours s’activaient à la recherche des personnes disparues ou bloquées sous les ruines, à l’approche d’une tempête qui menaçait d’aggraver la situation, alors que plus de 60.000 maisons ont été détruites.

De nombreux pays, notamment les Etats-Unis, la Républicaine dominicaine, le Mexique ou encore l’Equateur ont offert leur assistance avec l’envoi de personnel, de rations d’urgence et d’équipements médicaux.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, qui a décrété l’état d’urgence pour un mois dans les quatre départements affectés par la catastrophe, a remercié la communauté internationale.

“Nous voulons donner une réponse plus adaptée qu’en 2010 après le tremblement de terre. Toutes les aides venant de l’extérieur doivent être coordonnées par la direction de la Protection civile”, a exigé le chef du gouvernement, tout en appelant ses concitoyens à “l’unité nationale”.

En janvier 2010, un séisme de magnitude 7 degrés sur l’échelle de Richter avait ravagé la capitale haïtienne et plusieurs villes de province, faisant plus de 200.000 victimes et plus de 300.000 blessées.