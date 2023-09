Séisme au Maroc : le Roi Mohammed VI fait un don de 1 milliard de dirhams au Fonds spécial

Sur proposition de son actionnaire principal, le Roi Mohammed VI, Al Mada a décidé d’accorder une contribution solidaire financière au Fonds spécial au compte spécial créé sur hautes instructions royales le 11 septembre.

Sur hautes instructions royales et dans le cadre de l’effort national pour la mise en place de mesures d’urgence pour palier à l’impact du séisme ayant touché plusieurs régions de notre pays, il a été procédé à la création du Fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement.

Le Roi Mohammed VI a présidé ce jeudi 14 Septembre, au Palais Royal de Rabat, une réunion de travail consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz, qui a fait l’objet d’instructions royales lors de la séance du travail présidée par le souverain le 9 septembre dernier.

Cette réunion intervient dans le prolongement de la succession de mesures ordonnées par le souverain, visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d’une ampleur sans précédent.