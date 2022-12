Sécurité : la France transmet son premier message diplomatique en cryptographie post quantique

Il s’agit d’un message d’ambassade de France aux Etats-Unis envoyé à Paris, à l’occasion de la visite d’Etat du Président Emmanuel Macron aux Etats-Unis, indiquent le Quai d’Orsay et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans un communiqué conjoint.

“Le message diffusé ce 30 novembre 2022 a permis de transmettre le mémorandum signé ce même jour entre la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau, et la Docteure Arati Prabhakar directrice de l’Office of Science and Technology Policy (OSTP) des Etats-Unis, visant à soutenir les projets de coopération entre la France et son partenaire américain sur le quantique”, relève le communiqué.

Pour cette expérimentation, le ministère des Affaires étrangères et européennes français s’est appuyé sur les travaux de la startup CryptoNext Security, entreprise issue des travaux de recherche d’INRIA, du CNRS et de Sorbonne Université et qui développe des solutions de cryptographie post-quantique, explique la même source.

Le plan quantique français bénéficie d’1,8 milliard d’euros de France 2030 et comporte un volet de 150 millions d’euros destiné à concevoir des méthodes cryptographiques résistant à l’ordinateur quantique.

Face à cette menace systémique, l’initiative préfigure l’évolution des infrastructures numériques critiques en France, note-t-on.

Prenant en compte ce contexte technologique et l’environnement international actuel, le Gouvernement français présentera, d’ici la fin du premier trimestre 2023, un premier plan d’action, intégrant une méthodologie et un calendrier de migration vers la cryptographie post quantique de ces infrastructures critiques, précise le communiqué.

Le plan d’action, poursuit-on, visera à organiser la migration vers la cryptographie post quantique et permettra aussi d’affirmer l’avance de la France sur ce sujet, en tenant compte des enjeux de sécurité, de technologie et de maîtrise industrielle.