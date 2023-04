Sécheresse : la Tunisie met en place des restrictions sur l’utilisation de l’eau

Ces mesures, qui resteront en vigueur jusqu’au mois de septembre 2023, interviennent dans le sillage de longs épisodes de sécheresse ces dernières années, ce qui a entraîné une “baisse sans précédent” des réserves des barrages dans le pays, précise le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche dans un communiqué.

Ainsi, le ministère a décidé d’interdire provisoirement certains usages de l’eau et d’imposer un système de rationnement conjoncturel afin de faire face à la pénurie hydrique actuelle dans le pays.

Il sera, également, interdit d’utiliser l’eau potable distribuée par les réseaux de la Société Nationale d’Exploitation et de distribution des Eaux (Sonede) à des fins agricoles, d’irrigation, de nettoyage des espaces publics et de lavage de voitures.

Le ministère a, par ailleurs, fait savoir qu’un système de quotas conjoncturel sera mis en place au niveau de l’approvisionnement en eau potable de la part de la Sonede pour tous les utilisateurs et jusqu’à la date mentionnée précédemment.

Selon la même source, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) pourra procéder sans préavis à l’arrêt de l’alimentation et à l’engagement des poursuites judiciaires contre les contrevenants qui risquent de six jours à neuf mois d’emprisonnement et des amendes de 60 à 1.000 dinars (18 à 300 euros).

Impactés par une pluviométrie largement en deçà des niveaux habituels, les barrages à travers la Tunisie, qui servent à l’irrigation mais aussi à l’approvisionnement en eau potable, affichent des niveaux de remplissage alarmants, certains se situant même sous les 17%, selon des chiffres officiels.

La Tunisie subit sa cinquième année consécutive de sécheresse qui frappe encore plus durement que d’habitude des régions semi-arides comme Kasserine (centre-ouest) et Gabès (sud) mais aussi le nord-ouest au climat plus tempéré, considéré comme le grenier à blé du pays.