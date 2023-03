Science: une lentille intelligente pour traiter le glaucome

Cette lentille intelligente intègre ainsi un capteur capable de mesurer la pression sanguine à l’intérieur de l’œil, et lorsqu’elle est trop élevée, cette même lentille distille le collyre, révèlent ces chercheurs de l’université de Postech en Corée du Sud, dont les travaux ont été récemment publiés dans “Nature Communications”.

Ce capteur comprend de nanofils creux en or pour mesurer la tension, tandis que les gouttes sont stockées dans une sorte de petit réservoir. Le fonctionnement est sans fil, et les premiers tests, effectués sur des lapins atteints d’un glaucome, ont été très concluants. La lentille qui est bien supportée ne se détériore pas et permet un dosage précis et individuel. Cette nouvelle méthode permet également de ne pas mettre trop de gouttes ou, à l’inverse, pas assez dans les yeux grâce à un circuit automatique intégré, selon les chercheurs. Quand la dégradation est rapide, le patient doit être opéré en urgence pour laisser échapper la pression accumulée dans l’orbite, mais le plus souvent, de simples gouttes dans les yeux permettent de faire baisser la tension et de stopper la dégradation. L’équipe espère une possible commercialisation dans les années à venir, toutefois, la lentille devra passer une multitude de tests avant de pouvoir être utilisée sur des humains.