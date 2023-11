Samira Sitail, une communicante à la tête de l’ambassade du Maroc à Paris

Mme Sitail a mené des études supérieures en langue et civilisation américaine à l’Université Paris Diderot (Paris 7) et une spécialisation en audiovisuel à l’Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle. Elle est également titulaire d’un Master I en « Métiers de la Communication », et d’un Master II en « Communication Entreprises, Institutions et Risques » de l’École des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de la Communication « CELSA – Sorbonne ».

Ayant marqué trois décennies de télévision marocaine, Mme Sitail a été à la tête de la Direction de l’Information de la chaine de télévision 2M entre 2001 et 2008, pour ensuite être promue Directrice Générale Adjointe en charge de l’Information. Son engagement la prédisposait à contribuer à la floraison du paysage médiatique marocain et à la diversification de sa ligne éditoriale à travers une stratégie qu’elle mena à 2M et qui faisait la part belle aux sujets de proximité et aux questions de l’heure. Documentariste et réalisatrice de grands reportages, elle a activement pris part à l’essor du journalisme audiovisuel dans plusieurs pays africains où elle a eu à mener des missions, notamment de formation, auprès de plusieurs organisations non gouvernementales ou publiques. Elle-même issue de l’immigration, une thématique qui lui tient à cœur, Mme Sitail a réalisé de grands reportages qui ont permis de porter un regard plus juste sur les Marocains du monde. En experte des médias et de la communication, Mme Sitail a piloté le pôle Presse et Communication de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP22) qui s’est tenue en novembre 2016 à Marrakech. Mariée et mère de deux enfants, l’ambassadeur du Roi à Paris est également une femme d’engagement civique, notamment dans le domaine des droits des femmes. Elle est aujourd’hui active dans plusieurs associations œuvrant dans les domaines social, sociétal et médiatique.