Salé: le conseil de la commune adopte son programme d’action 2022-2028

A cette occasion, le président du Conseil Omar Sentissi a indiqué que l’approche participative et l’esprit de concertation ont prévalu durant tout le processus d’élaboration de ce programme, de même qu’ils devront demeurer le maître mot lors de la mise en œuvre et de l’évaluation des projets de portée locale.

À cet égard, le Programme d’action de la commune de Salé occupe une place importante dans la gestion territoriale moderne, d’autant plus qu’il représente le cadre de référence pour la plupart des projets et activités prioritaires visant à fournir des services de proximité aux citoyens.

Selon M. Sentissi, la commune de Salé procédera à une évaluation objective des projets déjà mis en oeuvre dans le but d’identifier les projets les plus importants et réétudier la faisabilité des projets en difficulté qui n’ont pas encore vu le jour, tout en ayant à l’esprit le Nouveau modèle de développement (NMD) dans sa dimension territoriale.

Au cours de cette réunion, les membres du Conseil ont suivi un exposé sur le programme d’action de la commune et les principales étapes de son élaboration.

En outre, un exposé a été présenté sur le contenu du programme, les objectifs fixés dans les domaines de l’économie, le développement durable, l’environnement, la qualité de vie et les infrastructures, selon les références de base que sont les discours royaux, la Constitution et le NMD.

S’agissant du capital immatériel, le programme a pour objectifs de préserver l’identité de l’ancienne médina de Salé, de promouvoir sa dynamique commerciale et culturelle, de préserver l’artisanat et de développer ses produits, de favoriser une administration ouverte et équitable.