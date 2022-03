Sahara : Washington partage la position de l’Espagne et réaffirme son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc (médias espagnols)

Les États-Unis ont souligné qu’ils partagent la position de l’Espagne sur la question du Sahara marocain, notant que le plan d’autonomie proposé par le Maroc est “sérieux, crédible et réaliste”.

“Nous continuons à considérer le plan d’autonomie présenté par le Maroc comme sérieux, crédible et réaliste” et qui a un potentiel clair pour répondre aux aspirations des populations de la région, a déclaré un porte-parole du Département d’État américain aux agences de presse espagnoles « Europa Press » et “EFE”.

La même source a réaffirmé le soutien de Washington à l’envoyé spécial de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour “promouvoir un avenir pacifique et prospère” pour la région.

La réaction américaine aux agences de presse espagnoles intervient suite à la teneur du message du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez adressé au Roi Mohammed VI, dans lequel il a affirmé que “l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara Marocain.