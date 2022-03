L’Espagne et le Maroc s’engagent dans une relation “stable et bonne” (ministre de la Présidence)

En reconnaissant la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie comme “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible”, l’Espagne veut s’engager avec le Maroc dans une relation « stable et bonne », a affirmé, samedi, le ministre de la Présidence espagnole, Felix Bolanos.