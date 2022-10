Sahara marocain: publication des 2ème et 3ème volets d’une série d’études et de recherches stratégiques

Le deuxième volet intitulé “Le Sahara marocain: entre les voies de la transformation et les positions des parties prenantes internationales” et le troisième baptisé “Le Sahara marocain : un demi-siècle de conflit régional artificiel” ont été élaborés sous la coordination d’un groupe de professeurs et chercheurs, à savoir Nawal Bahdin, Rachid El Marzkioui, Abdelaziz Dahmani, Hakim Touzani, Mohamed Boubouche et Youssef Antar.

La Revue indique, dans article introductif, que ces deux publications interviennent en réaction aux développements qu’a connus la question nationale et tentent de les situer dans leur contexte international qui connaît de nombreuses transformations, notant qu’il s’agit de fournir une référence exhaustive en ce qui concerne la question de l’intégrité territoriale du Royaume en tenant compte des différents éléments qu’elle implique.

En outre, ces deux volets s’inscrivent dans le cadre de l’analyse des multiples transformations et évolutions relatives à “la prise de conscience croissante de la communauté internationale du sérieux et de la crédibilité du plan marocain d’autonomie des provinces du Sud, et à la diminution du nombre de pays reconnaissant l’entité présumée”.

Ils s’insèrent également dans le sillage des “tentatives désespérées des ennemis de l’intégrité territoriale pour promouvoir les sophismes sur la nature de ce conflit et son contexte historique, particulièrement après l’échec de leurs manigances diplomatiques dans divers forums internationaux et de leurs manœuvres militaires tout au long du conflit”.

La Revue cherche également, à travers ces deux publications, à “plancher sur les différents faits historiques relatifs à la question du Sahara marocain autour de laquelle tourne ce conflit artificiel qui laisse voir, en apparence, les velléités séparatistes d’une entité fictive et, au fond, les manigances de certaines parties hostiles à notre intégrité territoriale pour créer un faux conflit dans le but de déstabiliser le Maroc et de susciter des tensions destinées à entraver la dynamique de développement qu’il connaît”.

Le premier volet de la série d’études et de recherches stratégiques publiée par la revue s’intitulait “L’autonomie des provinces du Sud: une solution politique réaliste pour mettre fin au conflit artificiel”.