Sahara marocain : le premier ministre cap-verdien réitère le soutien de son pays au plan d’autonomie

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, M. Correia e Silva a tenu à réaffirmer le soutien apporté par son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan marocain d’autonomie, rappelant à cette occasion l’ouverture d’un consulat à Dakhla en août 2022.

“Il s’agit de signaux forts de notre engagement dans le développement des relations d’amitié et des relations gagnant-gagnant avec le Royaume, en termes de coopération et d’attraction des investissements et du tourisme”, a-t-il ajouté.

Évoquant une “nouvelle ère” des relations entre le Maroc et la République du Cabo Verde, M. Correia e Silva a souligné la volonté de son pays de renforcer les relations politiques, diplomatiques et économiques avec le Royaume.

Le Maroc et la République du Cabo Verde ont tenu, mardi à Rabat, la deuxième session de la Grande Commission mixte coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

A cette occasion, neuf accords de coopération couvrant de nombreux domaines ont été signés.

Les deux pays ont également tenu la deuxième commission mixte dans le domaine de la pêche maritime.