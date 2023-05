Sahara : Le Maroc salue la position positive du Royaume-Uni (Bourita)

”Nous saluons la position positive du Royaume-Uni concernant le Sahara marocain et son rôle constructif au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, en tant que membre du groupe des amis du Secrétaire général sur le Sahara marocain et membre permanent du Conseil, et qui suit avec un intérêt la sécurité et la stabilité dans l’Afrique du Nord’’, a déclaré M. Bourita lors d’un point de presse, à l’issue de la 4ème session du Dialogue Stratégique Maroc-Royaume-Uni, qu’il a présidé, aux côtés du ministre d’État du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud et des Nations Unies, du Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Lord Ahmad de Wimbledon.

Lors de cette session du Dialogue Stratégique entre les deux pays, il a été convenu de renforcer la coopération entre les deux royaumes dans les foras internationaux, concernant les questions régionales et internationales, a précisé le ministre marocain.

“Nous œuvrerons comme partenaires au renforcement de la sécurité et du développement en Afrique, ainsi qu’à la promotion de la paix et de la coexistence au Moyen-Orient”, a-t-il assuré, ajoutant que les deux pays veilleront également à promouvoir leurs intérêts et leurs valeurs dans les instances multilatérales, tant au niveau du Conseil des droits de l’Homme ou de l’Assemblée générale des Nations unies, dans le cadre d’une coordination avancée entre les deux pays”.

Le mécanisme de Dialogue Stratégique reflète la volonté de créer un partenariat stratégique et offre un espace pour faire le point sur les opportunités, les projets et les initiatives à même de renforcer la volonté des deux pays à impulser ce partenariat stratégique fort, a-t-il poursuivi.

Il a souligné que SM le Roi Mohammed VI veille toujours à une coordination avancée avec le Royaume-Uni et au renforcement de la relation entre les deux pays dans tous les domaines, formulant le vœu que cette 4ème session du Dialogue Stratégique entre les deux pays montre à l’ensemble des acteurs la volonté des deux gouvernements à développer leur relation, pour qu’ils puissent s’investir davantage en faveur de son renforcement.

Cette session du dialogue stratégique intervient dans un cadre très positif des relations entre les deux pays, a assuré M. Bourita, rappelant que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à plusieurs siècles.

Sur Hautes Instructions Royales, le Maroc s’est attelé au développement de ses relations, fortes et stratégiques avec le Royaume-Uni, a-t-il ajouté, notant que ce partenariat se traduit à travers l’échange de visites de haut niveau, la coordination sur plusieurs questions et le dialogue permanent sur les questions régionales et internationales.

Au niveau économique, le Royaume-Uni est un partenaire stratégique du Maroc, a-t-il affirmé, relevant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont triplé durant les trois dernières années.

La participation du Royaume-Uni comme invité d’honneur à la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) la semaine dernière est “une preuve supplémentaire de la nouvelle dynamique” qui anime ses relations, a souligné M. Bourita, précisant qu’il existe une forte volonté de développer les relations économiques et commerciales et de développer les investissements britanniques au Maroc.

Le Royaume-Uni est accompagnera à cet effet les investisseurs britanniques dans les secteurs clés, comme l’économie verte et les énergies renouvelables, a-t-il expliqué.

De plus, depuis la signature de l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation en 2018, sept écoles britanniques ont vu le jour au Maroc et d’autres devraient suivre, a ajouté le ministre, notant que cela dénote de la volonté des Marocains de tirer profit de l’expérience britannique dans le domaine.

Au volet touristique, il existe désormais 52 liaisons aériennes hebdomadaires entre le Maroc et le Royaume-Uni, a-t-il fait savoir, précisant que le but est d’atteindre un million de touristes britanniques à visiter chaque année le Maroc.

La coopération sécuritaire et militaire n’est pas en reste, de même que les relations parlementaires qui se développent continuellement, avec des visites de délégations parlementaires, notamment dans les provinces du sud du Royaume, a fait observer M. Bourita.

Et de conclure que les instructions de SM le Roi de faire du Royaume-Uni un partenaire stratégique du Maroc sont désormais visibles sur le terrain, soulignant que la 4ème session du Dialogue Stratégique témoigne de l’importance des réalisations, bien que les deux pays aspirent à réaliser davantage dans tous les domaines.