Sahara: La communauté internationale appelée à “écouter attentivement” le message Royal pour clore un conflit artificiel (analyste américain)

“J’espère que la communauté internationale a écouté attentivement samedi lorsque SM Roi Mohammed VI a qualifié le différend sur le Sahara de conflit régional artificiel”, a indiqué M. Dark dans une déclaration à la MAP à Washington, en référence au discours prononcé par le Souverain à l’occasion du 46è anniversaire de la Marche Verte.

“En ce moment même, le monde est confronté à tellement de conflits insolubles sans aucune issue claire, mais le conflit du Sahara n’en fait pas partie”, a ajouté ce spécialiste de la situation au Maghreb.

L’expert américain rappelle, à cet effet, que “depuis plus d’une décennie, le Maroc a mis sur la table des négociations une solution d’autonomie de compromis soutenue par la communauté internationale”.

“Il est grand temps pour que l’Algérie et le Polisario s’assoient à cette table pour que ce conflit fasse partie, comme il se doit, des livres d’histoire et pour que la région et le monde puissent concentrer leurs meilleurs efforts plutôt sur des défis réels, et non artificiels”, a indiqué M. Dark, qui est président et co-fondateur du centre de réflexion RC Communications basé dans la capitale fédérale américaine.