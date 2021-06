Russie/Covid: Plus de 20.000 nouveaux cas d’infection en 24H

Au total, 20.182 nouvelles infections ont été recensées à travers le pays dont 8.598 à Moscou, épicentre de cette nouvelle vague épidémique due au variant Delta. En réaction, des systèmes de passes sanitaires et des mesures de vaccination obligatoire se multiplient dans les régions russes.

La capitale russe a enregistré 92 décès en une journée, un record depuis le début de la pandémie, d’après l’agence de presse publique Tass.

L’explosion des nouveaux cas de Covid-19 depuis la mi-juin est portée par le variant Delta, apparu en Inde et réputé plus contagieux et plus virulent. Il représente près de 90% des contaminations dans la capitale russe.

Face à cette flambée, la vaccination a été rendue obligatoire par le maire de Moscou Sergueï Sobianine dans le secteur des services, alors que la campagne d’immunisation est à la traîne sur fond de méfiance des Russes à l’égard des vaccins disponibles et malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine.

“Si quelqu’un a décidé de ne pas se faire vacciner, il doit tout simplement arrêter de travailler dans le secteur des services”, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin .

Lors de la vague épidémique hivernale, les autorités n’ont pris que des mesures restrictives limitées afin de préserver l’économie. Cette fois encore, elles disent vouloir éviter à tout prix un confinement.

Mais avec l’entrée en vigueur de mesures obligatoires, les autorités disent constater une montée en flèche des prises de rendez-vous.