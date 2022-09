Russie : 13 morts dans une fusillade dans une école

“Selon les données préliminaires, 13 personnes, dont six adultes et sept mineurs, ont été victimes du crime, 14 enfants et 7 adultes ont été blessés”, explique le Comité dans un communiqué, rehaussant un bilan précédent de six victimes.

Le ministère russe de l’Intérieur a annoncé que l’assaillant s’est suicidé, et selon le gouverneur de la région, Alexandre Bretchalov, “une personne non-identifiée est entrée dans l’école” avant de “tuer le garde” et d’ouvrir le feu à l’intérieur de l’école, notamment sur les enfants.

“La police a reçu un message concernant la fusillade dans l’école d’Izhevsk”, a indiqué le ministère russe de l’Intérieur tôt dans la matinée, ajoutant que “la police s’est immédiatement rendue sur les lieux”.

Ijevsk, une ville d’environ 650 000 habitants, est la capitale de la République d’Oudmourtie et se trouve juste à l’ouest des montagnes de l’Oural, qui divisent la Russie européenne et asiatique.