Royaume-Uni: la croissance exponentielle d’Omicron impose une action rapide (ministre de la santé)

Confronté sur le plateau de Sky à l’argument suggérant que les personnes touchées par Omicron ne souffrent que de symptômes légers, M. Javid a indiqué “Omicron ne s’est implanté au Royaume-Uni qu’au cours des trois dernières semaines. Il se multiplie déjà par deux à trois fois tous les deux à trois jours. à ce rythme, vous aurez un million d’infections d’ici la fin du mois”. “Avec Delta, supposons que sur l’ensemble des infections, environ 2% finissent à l’hôpital, alors qu’avec Omicron, supposons que la gravité est de moitié moins importante et que 1% seulement des personnes touchées finissent à l’hôpital, c’est déjà un nombre beaucoup plus important, car avec cette vitesse de propagation l’Omicon aura infecté beaucoup plus de personnes que le Delta”, a-t-il expliqué. Voilà pourquoi “nous devons agir rapidement”, a-t-il insisté, notant que si le gouvernement avait dit “attendons de voir ce qui se passe. Attendons que les décès se produisent”, il aurait été trop tard, car au bout de deux semaines le nombre de personnes infectées aurait eu le temps de doubler à plusieurs reprises.

Dimanche, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé le lancement d’une campagne “d’urgence” de rappel vaccinal pour tenter d’éviter un “raz de marée” de cas du variant Omicron et un éventuel confinement au nouvel an.

Durant cette campagne, le système de santé britannique (NHS), avec l’aide de l’armée, devra offrir des vaccins à 18 millions de personnes en autant de jours, soit un million par jour.

Cette mobilisation vient s’ajouter aux mesures introduites la semaine dernière comme le retour au télétravail, l’obligation du port du masque dans les espaces fermés et l’introduction du passeport sanitaire dans certains lieux hautement fréquenté.