Royaume-Uni: Johnson annonce que sa mission est “largement accomplie”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré mercredi que sa “mission est largement accomplie – pour l’instant” lors de sa toute dernière confrontation avec les députés à la chambre des Communes. En poste depuis juillet 2019, il ne restera que six semaines de plus – le temps qu’un nouveau chef conservateur soit élu – après avoir été mis à mal par une succession de scandales et une série de démissions de haut niveau.

Après avoir présenté une défense passionnée de son bilan, M. Johnson a reçu une ovation de ses députés conservateurs au moment de quitter la chambre basse du parlement du Royaume-Uni. “Nous avons transformé notre démocratie et restauré notre indépendance nationale. J’ai aidé ce pays à traverser une pandémie et à sauver un autre pays de la barbarie. Et franchement, c’est suffisant pour continuer à avancer. Mission largement accomplie”, a souligné M. Johnson dans son allocution finale. Le conseil qu’il donne à son successeur est de “se souvenir avant tout que ce n’est pas Twitter qui compte, mais les gens qui nous ont permis d’arriver ici”. M. Johnson a salué le travail de son gouvernement sur le Brexit, l’Ukraine et le déploiement des vaccins, avant une dernière prise de bec avec Keir Starmer, le leader de l’opposition travailliste.