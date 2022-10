Royaume-Uni : Jeremy Hunt maintenu au ministère des Finances

M. Hunt, qui a remplacé Kwasi Kwarteng, a supprimé la quasi-totalité des réductions d’impôts proposées par Mme Truss et on lui attribue le mérite d’avoir regagné, dans une certaine mesure, la confiance des marchés. M. Hunt a été élu pour la première fois au Parlement en 2005 et a rejoint le cabinet du Premier ministre David Cameron en tant que secrétaire d’État à la culture.

Il est ensuite devenu secrétaire d’État à la santé de 2012 à 2018 – où il a dû faire face à des critiques de la part des médecins concernant les projets d’introduction de nouveaux contrats, bien qu’il ait également obtenu une augmentation du financement du NHS. Il s’est présenté deux fois sans succès à la direction du parti conservateur, en 2019 et l’été dernier.

Plus tôt dans la journée, Rishi sunak a officiellement pris ses fonctions en tant que chef du gouvernement, devenant à 42 ans le plus jeune Premier ministre de l’histoire contemporaine du Royaume-Uni.