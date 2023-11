Réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères Corée-Japon-Chine

Cette réunion entre le ministre coréen Park Jin et ses homologues chinois et japonais, Wang Yi et Yoko Kamikawa, portera sur les moyens de renforcer la coopération trilatérale et sur d’autres questions d’ordre régional et mondial, a indiqué le ministère coréen dans un communiqué.

Selon l’agence de presse Yonhap, cette réunion ministérielle laisse entrevoir la perspective d’une reprise des sommets trilatéraux entre les dirigeants des pays voisins d’Asie du Nord-Est après de près de quatre ans.

Séoul, qui assure actuellement la présidence tournante de ce mécanisme trilatéral, cherche à organiser un sommet avant la fin de cette année, indique la même source.

Les ministres devraient également aborder les efforts visant à promouvoir la coopération trilatérale notamment en matière de durabilité, du changement climatique, des sciences, des technologies numériques et de la santé.

Cette réunion intervient sur fond d’intensification des tensions dans la péninsule coréenne, suite à l’annonce par la Corée du Nord du lancement d’un satellite de reconnaissance militaire après deux tentatives infructueuses en mai et en août derniers.

La dernière réunion trilatérale s’est déroulée en décembre 2019 à Chengdu, en Chine. Au cours des trois années qui ont suivi, ces rencontres n’ont pas pu se tenir, principalement en raison de la pandémie de Covid-19.