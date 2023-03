Réforme des retraites: La majorité des Français favorable à des grèves reconductibles (baromètre)

“54 % se disent favorables à des grèves reconductibles au-delà de cette date (7 mars) (45 % sont contre et 1 % ne se prononce pas), au moment de l’enquête les 21 et 22 février”, relève le baromètre d’Odoxa réalisé récemment pour la chaîne de télévision politique et parlementaire “Public Sénat”.

L’enquête soulève aussi que 66% des personnes interrogées se disent opposées au texte, et 61% à soutenir la journée de mobilisation du 7 mars, au cours de laquelle les organisations syndicales veulent mettre “la France à l’arrêt”.

Sur le fond du texte, une tendance s’exprime nettement. Seulement 29 % des Français attendent que le Sénat vote la réforme avec le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, quand 70 % y sont opposés (1 % ne se prononce pas), ressort-t-il de la même enquête, réalisée auprès d’un échantillon de 1.005 Français, précisant que parmi les Français favorables à ce que cet article 7 soit supprimé du projet de loi, 58 % veulent néanmoins que le reste de la réforme soit adopté.

Appelant pour la première fois à durcir le ton face à un gouvernement sourd aux revendications de la rue, les huit principaux syndicats français ont réaffirmé la semaine dernière leur volonté de “mettre la France à l’arrêt” le 7 mars si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites, promettant de faire de cette date la plus importante journée de grèves et de manifestations depuis la première, le 19 janvier dernier.

La réforme des retraites, qui a été approuvée mardi par la commission des affaires sociales du Sénat, en y retenant plusieurs amendements, sera examinée dans sa globalité dans l’Hémicycle à compter de jeudi, avec une date butoir fixée au 12 mars.

Le cours du débat sera ainsi marqué par une sixième journée de mobilisation nationale contre la réforme (7 mars), après celles des 19 et 31 janvier et des 7, 11 et 16 février.

La dernière journée de manifestations a réuni quelque 440.000 participants en France selon le ministère de l’Intérieur, alors que la CGT a dénombré 1,3 million de personnes.