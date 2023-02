Réforme des retraites en France: nouvelle journée de mobilisation le 7 mars

Cette nouvelle journée sera la sixième depuis le début du mouvement contestataire contre le projet controversé du gouvernement d’Emmanuel Macron, après celles du 19 et 31 janvier, du 7 février et les mobilisations prévues les 11 et 16 février.

Les organisations syndicales souhaitent faire du mardi 7 mars une “journée morte”, avec des grèves massives et où les commerçants seront invités à fermer leurs portes, selon la presse locale.

La troisième journée de mobilisation, mardi, avait réuni 757.000 personnes selon le ministère de l’Intérieur, et “près de deux millions” d’après les syndicats.

Une quatrième journée est prévue samedi dans tout le pays pour permettre à tous ceux qui ne peuvent manifester en semaine de le faire, expliquent les syndicats.

Forts du succès de leurs trois précédentes mobilisations, les huit principaux syndicats du pays entendent augmenter la pression sur le gouvernement pour le pousser au retrait de son projet controversé.

Les syndicats demandent le retrait du projet de réforme de retraites qui stipule, entre autres, le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et la suppression des 42 régimes spéciaux.