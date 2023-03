Réception en l’honneur d’une délégation des imams marocains dépêchés à Francfort

A cette occasion, la consule générale du Maroc à Francfort, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a souligné le rôle important dévolu aux imams et aux prédicateurs dans la promotion de la sécurité spirituelle chez la communauté marocaine et ce, en la sensibilisant notamment à l’éthique de l’islam et aux constantes et aux valeurs de la civilisation arabo-islamique, fondées sur l’ouverture, la tolérance et la coexistence avec diverses cultures et civilisations humaines.

De son côté, le président du Conseil central des Marocains d’Allemagne, Mohamed Bounouh, qui a salué cette initiative menée conformément aux Hautes Directives Royales, a mis en avant l’ouverture du Consulat général à Francfort sur les mosquées marocaines et son intérêt pour les affaires religieuses, relevant que cela permet de discuter des moyens d’un encadrement religieux correct des membres de la communauté marocaine, conformément notamment à l’identité religieuse marocaine.

Cette délégation comprend plus d’une quarantaine d’oulémas, imams et prédicateurs, dont deux femmes mourchidates.