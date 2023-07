Rabat: plus de 5.300 éléments de police mobilisés pour sécuriser la finale de la Coupe du Trône de football 2021-2022

Ainsi, une commission centrale de la DGSN, a effectué une visite de terrain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah en vue de s’enquérir du protocole sécuritaire mis en place par la Préfecture de police de Rabat pour accompagner cette manifestation sportive et sécuriser ses différents aspects et volets organisationnels.

Lors de cette visite, la Commission s’est informée des mesures et des dispositifs visant à sécuriser les alentours du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah qui accueille cette importante rencontre sportive.

La Commission s’est également informée du déploiement des différentes unités et formations de police ainsi que des techniques de coordination opérationnelle dont elles disposent avant de passer en revue les schémas d’intervention et de gestion des situations d’urgence.

Les services de la Sûreté nationale veillent à assurer un accompagnement global des grandes manifestations qu’accueille le Royaume, en particulier celles à caractère sportif, à travers le déploiement de protocoles sécuritaires destinés à sécuriser l’arrivée et le départ des supporters ainsi que les structures, les stades et les équipements, tout en s’assurant que les mesures de sécurités couvrent l’ensemble de l’aire urbaine de manière à préserver la fluidité du trafic routier et de la circulation au sein de la ville et garantir la sécurité des personnes et des propriétés privées et publiques.

Ces mesures participent également à la consécration aussi bien de l’aura dont jouit le Maroc en matière d’organisation des grands événements, que de la confiance dont il bénéficie à l’échelle régionale et internationale.