Rabat : plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de la Vision Royale proactive pour la langue Amazighe

Les participants à ce séminaire organisé sous le thème “la langue amazighe: de la revendication aux moyens de mise en œuvre du caractère officiel. Quelle stratégie et quelles mesures?”, à l’occasion de la célébration du 55ème anniversaire de création de l’Association marocaine de recherche et d’échange culturel, ont souligné que le “Discours d’Ajdir” et la création de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) en plus de la constitutionnalisation de la langue amazighe, comptent parmi les avancées majeurs pour la promotion de cette langue et culture.

Dans son intervention intitulée “L’institutionnalisation de l’amazighe entre obligations constitutionnelles et mesures gouvernementales”, M. Houcine Ait Bhsaïn, du Conseil des sages de l’Association marocaine pour la recherche et l’échange culturel, a relevé que la loi réglementaire pour activer le caractère officiel de la langue amazighe a attendu plus de huit ans après la constitutionnalisation de cette langue pour voir le jour, ajoutant que l’institution chargée de la protection et du développement de la langue amazighe n’a pas encore été mise en place.

Il a rappelé, à cet égard, la promulgation, en septembre 2019, de la loi organique n° 26-16 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique, ainsi que la promulgation en mars 2020 de la loi organique n° 04-16 portant création du Conseil national des langues et de la culture marocaine.

De son côté, l’acteur associatif et dramaturge, Ahmed Zahid, a appelé à initier un dialogue national sur la langue amazighe comme un bien commun pour tous les Marocains et une responsabilité nationale qui doit être assumée par tous.

Pour sa part, l’ancien ministre et chercheur en sciences de la communication, Mohamed Benabdelkader, a mis en exergue les caractéristiques de la langue amazighe, grâce auxquelles elle a pu perdurer jusqu’à nos jours, ajoutant que la constitution marocaine a tenu à mettre en lumière ce pluralisme culturel et civilisationnel dont regorge l’histoire du Maroc.

Dans cette même veine, l’ancien ministre, chercheur et ancien président du Centre marocain d’études et de recherches contemporaines, Mustafa El Khalfi, a mis l’accent sur l’importance de renforcer la présence de la langue amazighe dans deux domaines, à savoir les médias et l’éducation qui peine à inscrire cette langue dans ses programmes scolaires, compte tenu du manque de ressources humaines qualifiées. Il a, dans ce sen,s salué les efforts déployés par l’Association marocaine de recherche et d’échanges culturels en vue de développer la langue amazighe et de renforcer sa présence dans la vie publique.