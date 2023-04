Rabat : ouverture des travaux des réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Économie du Sultanat d’Oman, Sultan Salim Said Al Habsi, qui a présidé la séance d’ouverture, a relevé que “notre région traverse une conjoncture difficile sur les plans économique et politique, surtout après la sortie de la crise du Covid-19 et l’impact actuel de la crise Russo-Ukrainienne”, saluant les les efforts fournis par les pays arabes pour surmonter les nombreuses difficultés qui se présentent soit au niveau interne ou externe. En revanche, il reste encore plusieurs défis qui nécessitent de conjuguer les efforts, faire preuve de davantage de coopération et de rapprocher les visions, a-t-il souligné, notant que les instances et institutions financières arabes communes constituent un des piliers de travail arabe commun et un des symboles de solidarité.

Dans ce sillage, le ministre a indiqué que ces réunions revêtent une importance majeure et permettent de formuler des décisions et des recommandations qui viennent renforcer les efforts de développement économique et social dans les pays arabes. Elles se veulent aussi des intermédiaires de coopération et de communication avec les institutions financières internationales pour atteindre les objectifs escomptés.

Et de faire savoir que les instances et institutions financières arabes communes ont accompli des progrès dans leurs divers domaines d’action et ont joué un rôle efficient dans le financement de plusieurs programmes de développement au niveau régional et international.

Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité de créer le climat d’investissement adapté pour attirer les capitaux et développer les opportunités d’investissement en vue d’atteindre les objectifs de développement durable, mettant en évidence l’importance de la mise en place de lois et de réglementations renforçant les canaux d’ouverture sur l’économie internationale, la consolidation des efforts pour des réformes structurantes et institutionnelles, la lutte contre la corruption et le renforcement des principes de gouvernance et de transparence. Les travaux de ces réunions ont été marqués par la distribution du prix de “Abdellatif Youssef Al Hamd” au projet d’une centrale électrique de Helwan Sud, en Égypte. Étalée sur deux jours, cette rencontre, se veut une occasion d’échanger et de discuter autour des problèmes économiques actuelles dans la région arabe et de partager les propositions et les avis pour une action commune.