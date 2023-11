Rabat accueille, du 7 au 10 décembre, le premier Forum marocain des industries culturelles et créatives

Cette première édition s’articulera autour de quatre thématiques : économies créatives, modèles économiques et logique de financement, accompagnement et formation, droits d’auteur et propriété intellectuelle, précise la même source. L’évènement prévoit un programme scientifique composé de panels et de focus sectoriels pour discuter des diverses thématiques liées aux industries créatives et culturelles, de groupes de travail pour discuter des enjeux du secteur, de speed meeting et de toolbox « Kawaliss » qui consistent en différents ateliers destinés aux entrepreneurs et aux porteurs de projets dans l’art et la culture.

La programmation artistique connaîtra, en outre, l’organisation d’un marché d’entrepreneurs où le grand public pourra retrouver tous les entrepreneurs de la première promotion du programme « Kawaliss » et d’autres entrepreneurs spécialisés dans les industries culturelles et créatives.

Le Forum s’inscrit dans le cadre du programme « Kawaliss », l’incubateur marocain des industries culturelles et créatives de la Fondation Hiba en partenariat avec l’Union européenne. « Kawaliss » s’emploie à promouvoir l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat culturel à travers une approche holistique pour renforcer les capacités des porteurs de projets dans les industries culturelles et créatives, de les accompagner, les financer et de les suivre pour concrétiser leurs projets à fort impact.

Créée en 2006, la Fondation Hiba est une association qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines. Aujourd’hui, la Fondation se mobilise pour une dynamique de développement de la scène artistique et culturelle, le but étant la préservation du patrimoine culturel du Maroc, la professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des actions de formation, d’accompagnement et de promotion des professionnels, et la démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse à travers une programmation culturelle et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.