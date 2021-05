 Proche-Orient: Macron souligne “l’urgence d’un retour à la paix”

Le Chef de l’Etat “poursuit ses contacts avec l’ensemble des parties pour mettre un terme à l’escalade de violence au Proche-Orient”, a ajouté la présidence française dans un communiqué.

Lors d’un entretien, aujourd’hui, avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, le Président français a fait part à son interlocuteur de “sa préoccupation au sujet des populations civiles à Gaza”. Il a également rappelé “son attachement indéfectible à la sécurité d’Israël et de son droit à se défendre dans le respect du droit international”, ajoute la même source.

“La France prendra toute sa part à la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui se tiendra ce dimanche”, a indiqué l’Elysée, ajoutant que le président Emmanuel Macron “poursuit son action pour faire cesser la violence en coordination avec ses partenaires”, alors que son ministre des Affaires étrangères “multiplie les contacts avec ses homologues”.

Emmanuel Macron a eu jeudi un entretien avec le Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas au cours duquel il s’est dit “préoccupé” par l’escalade des violences et “déterminé à œuvrer avec l’ensemble des parties pour y mettre un terme au plus vite”.

Selon le dernier bilan du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) publié jeudi, 83 Palestiniens ont été tués et 487 autres ont été blessés à Gaza depuis le 10 mai.

Les informations rapportées par les médias vendredi matin font état d’un bilan plus lourd: plus de 100 morts parmi les Palestiniens à Gaza et sept en Israël.