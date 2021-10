Prix Emilio Castelar décerné à Boughaleb El Attar : « un message d’amitié » pour dépasser les mésententes

Selon l’auteur de l’article, ce Prix est également une « reconnaissance du travail de rapprochement entre les deux pays riveraines du détroit » réalisé par le diplomate marocain.

Le Prix Emilio Castelar est décerné par l’Association Progressiste d’Espagne à différentes personnalités de la scène politique et intellectuelle, tant en Espagne qu’à l’étrange en reconnaissance de leur parcours et leur contribution aux valeurs de paix et de concorde.

Soulignant la contribution d’El Attar à l’amélioration des relations entre l’Espagne et le Maroc, Atalayer relève que ce Prix «revêt une importance particulière car c’est la première fois qu’il est décerné à un diplomate en exercice ».

Atalayer rappelle que le diplomate marocain a été conseiller politique de l’ambassade du Maroc en Espagne pendant huit ans, avant d’être nommé ambassadeur auprès de la République de Cuba.

Atalayer revient sur le parcours d’El Attar et son « rôle pionnier » dans la création du club d’amitié hispano-marocaine, considérée comme « la plus importante association non gouvernementale espagnole qui rassemble des hommes d’affaires, des politiques, des intellectuels, des journalistes, des syndicalistes, des universitaires et des artistes », et dont la mission est de rapprocher les deux sociétés espagnole et marocaine, « séparées par 14 kilomètres géographiques et par des préjugés historiques notables ».

Atalayer souligne enfin les efforts de l’actuel ambassadeur du Maroc à Cuba dans « la promotion de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines ».