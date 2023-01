Prix du gaz : L’Espagne demandera à Bruxelles de prolonger la “dérogation ibérique” jusqu’à la fin 2024

La “dérogation ibérique”, qui est appliquée en Espagne et au Portugal depuis le 15 juin, est un mécanisme qui plafonne le prix du gaz pour la production d’électricité afin de réduire le prix de l’électricité.

Pendant les six premiers mois de cette mesure, le prix du gaz a été plafonné à 40 euros/MWh et, à partir de ce moment, il sera augmenté de cinq euros/MWh par mois jusqu’en mai prochain, date à laquelle la solution “ibérique” prendra fin.

Mme Ribera, dans des déclarations à la chaîne Antena 3, a souligné que tant que la réforme de la réglementation du marché de l’électricité en Europe n’aura pas eu lieu, ce qui pourrait prendre “beaucoup de temps”, l’Espagne “veut continuer à bénéficier” de “la dérogation ibérique”.

“Nous allons présenter à la Commission européenne des propositions pour moderniser le système électrique, mais aussi pour prolonger la dérogation ibérique au-delà de mai 2023, le temps que cette crise dure et que la réglementation européenne soit mise à jour. (…) Nous souhaiterions que le plafond sur le gaz reste au niveau le plus bas possible, 45 ou 50 euros MWh, et que la mesure puisse être prolongée au moins jusqu’à fin 2024”, a-t-elle déclaré.

Le troisième vice-présidente a expliqué que les “fluctuations” du prix de l’électricité dépendent beaucoup de la quantité de gaz nécessaire pour la produire, de sorte que lorsque la production d’énergie renouvelable est importante, les prix baissent, mais que lorsqu’il faut davantage de gaz pour produire de l’électricité, les prix augmentent.