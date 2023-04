Présidentielle américaine de 2024 : Joe Biden annonce officiellement sa candidature

Dans une vidéo postée en ligne, Biden, 80 ans, a imploré les électeurs de le laisser “terminer ce travail” qu’il a commencé lorsqu’il a pris ses fonctions et balayé toute inquiétude concernant son âge. Il a assuré qu’il y avait encore du travail à accomplir pour notamment repousser les “extrémistes” du Parti républicain qui veulent réduire les dépenses publiques et restreindre le droit à l’avortement. “La question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir si dans les années à venir, nous aurons plus ou moins de liberté”, a déclaré l’actuel locataire de la Maison Blanche.

Déjà l’homme politique le plus âgé jamais élu président des États-Unis, Biden aurait 86 ans à la fin d’un deuxième mandat et fait l’objet d’un examen minutieux quant à son aptitude à servir encore quatre ans à la Maison Blanche. Biden avait depuis longtemps déclaré qu’il avait l’intention de briguer un second mandat, d’autant plus qu’il ne fait face à aucune opposition sérieuse pour la nomination du Parti démocrate, ont déclaré ses conseillers, même si les sondages ont montré qu’un grand nombre de démocrates préféraient qu’il ne se représente pas en partie à cause de son âge. L’ancien président Donald Trump, qui a galvanisé les démocrates, est devenu le favori incontesté du GOP, renforçant encore l’argumentaire de Biden pour qu’il se présente à nouveau.

L’annonce de la candidature de Biden pour un second mandat intervient au quatrième anniversaire de l’annonce de sa campagne présidentielle en 2019 sur la promesse de restaurer «l’âme de l’Amérique», mais une revanche contre Trump pourrait s’avérer encore plus acerbe que leur duel de 2020. A en croire les sondages, les électeurs américains ne sont pas très enthousiastes à revivre un tel scénario. Une enquête menée récemment par la chaîne NBC News révèle que 60% des Américains, dont un tiers des républicains, pensent que Trump ne devrait pas briguer un nouveau mandat.

Quelque 30 % de ceux qui pensent qu’il ne devrait pas faire campagne en 2024 citent les accusations criminelles auxquelles le candidat actuellement favori du GOP, fait face à New York comme une raison «majeure».

Parallèlement, 70% des Américains pensent que Biden ne devrait pas non plus se représenter, dont 51% sont issus de son propre camp démocrate. L’âge avancé de Biden a été cité par 78 pc qui sont de cet avis.