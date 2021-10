Présidentielle 2022 en France : Anne Hidalgo investie par le Parti socialiste

Hidalgo, qui avait déjà annoncé en septembre dernier sa candidature à la magistrature suprême, est arrivée en tête du vote des militants avec 72% des voix, selon des résultats partiels portant sur plus 90% de bulletins dépouillés, a précisé le Premier secrétaire du parti, Olivier Faure, cité par la presse.

Elle a devancé son seul concurrent, l’ancien ministre et actuel maire du Mans, Stéphane Le Foll.

Créditée par les sondages de 4 à 7% des voix, Anne Hidalgo s’est engagée dans la bataille pour 2022 sans attendre cette investiture.

“Ce soir, partout en France, démarre la campagne présidentielle rassemblant toutes les forces militantes socialistes et les milliers d’élus locaux mobilisés pour préparer l’alternance. Allons-y, ensemble !”, a-t-elle déclaré au terme de ce vote.

Elle a remercié les militants du parti socialiste partout en France pour leur “confiance” afin de “porter nos valeurs, notre idéal et nos propositions” dans cette campagne présidentielle.

“Ce soir, je mesure la responsabilité qui m’incombe et forte de la confiance des militants du parti socialiste”, a-t-elle ajouté, soulignant qu’en tant que femme, elle portera la voix des femmes françaises.

L’édile de la capitale a depuis des mois le soutien des instances du parti, dont son Premier secrétaire. Une convention d’investiture doit avoir lieu le 23 octobre à Lille, qui sera, selon les médias, l’occasion de sonner “la mobilisation collective”.

Plusieurs personnalités politiques ont annoncé leur candidature à la magistrature suprême, notamment la présidente du parti d’extrême droite Marine Le Pen, le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, et Xavier Bertrand (Les Républicains) réélu à la tête de la région Hauts-de-France lors des dernières élections régionales, la présidente de la région d’île-de-France, Valérie Pécresse, ou encore l’ancien commissaire européen et ancien négociateur de l’Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier et L’eurodéputé écologiste Yannick Jadot.

Le président Emmanuel Macron ne s’est pas encore prononcé au sujet de sa candidature pour un second mandat.