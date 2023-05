Présentation au Roi d’un modèle de la 1ère marque automobile grand public marocaine et du prototype de véhicule à hydrogène d’initiative marocaine

La présentation au Roi de la voiture de “Neo Motors”, une société détenue par des capitaux marocains, et du prototype d’un véhicule à hydrogène de la société NamX, nommé HUV (Hydrogen Utility Vehicle), souligne la volonté du Souverain d’encourager et de promouvoir les initiatives entrepreneuriales nationales pionnières et les capacités créatives, particulièrement de la jeunesse marocaine, que ces projets incarnent.

Ces deux initiatives industrielles s’inscrivent en droite ligne des Hautes Orientations Royales visant à orienter le secteur privé vers l’investissement productif, notamment dans les filières de pointe et d’avenir et à stimuler l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises dans le Royaume. Elles viennent également consacrer la vision clairvoyante du Roi en matière de développement durable et de promotion des énergies renouvelables, particulièrement la filière émergente de l’hydrogène vert.

La société Neo Motors a mis en place une unité industrielle à Ain Aouda (Région Rabat-Salé-Kénitra), pour la fabrication de véhicules automobiles destinés au marché local et à l’export, avec une capacité annuelle prévisionnelle de 27.000 unités et un taux d’intégration locale de 65%. L’investissement total prévisionnel de ce projet s’élève à 156 millions de dirhams et permettra à terme la création de 580 emplois.

L’homologation définitive du premier véhicule a été délivrée par l’Agence nationale de la Sécurité routière en février 2023. L’entreprise a procédé au lancement de la présérie et envisage l’inauguration de l’unité industrielle au cours du mois de juin 2023 et le lancement de la commercialisation.

Ce projet, qui donne naissance à la première marque automobile marocaine grand public, est porté par des compétences nationales. Il s’appuie principalement sur l’écosystème d’équipementiers automobiles local développé par le Royaume. Quant au prototype du véhicule à hydrogène de la société NamX, il a été conçu en collaboration avec le bureau de design et carrossier italien de référence Pininfarina. Le design intérieur du véhicule a été réalisé par des talents marocains. En effet, le modèle HUV sera alimenté en hydrogène par un réservoir central que viendront compléter six capsules amovibles, permettant de garantir une autonomie importante et de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes. Ce projet pilote inscrit résolument le Maroc dans la dynamique à l’œuvre au niveau mondial consistant à développer de nouvelles formes de transport alliant efficacité et respect de l’environnement.

A cette occasion, le Roi a décoré du Wissam Al Kafaa Al Fikria, MM. Nassim Belkhayat, fondateur, Président Directeur Général de la Société Neo Motors, et Faouzi Annajah, Président et fondateur de la société NamX. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour.