Pour Olivier Véran, “le gros de l’épidémie est derrière nous”

“Nous continuons les tests et le contact tracing (recherche des personnes en contact avec des cas confirmés)”, et il faut toujours “éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé”, a-t-il prévenu, rappelant que les interdictions des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et des grands événements (plus de 5.000 personnes) restaient en vigueur.