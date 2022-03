Pour le chef des renseignements russes, les Occidentaux veulent “détruire” la Russie

“Les masques tombent. L’Occident n’essaie pas seulement d’entourer la Russie d’un nouveau +rideau de fer+. Il s’agit de tentatives de destruction de notre Etat – de son +annulation+”, a écrit M. Narychkine dans un texte revenant sur l’histoire récente entre Moscou et l’Occident.

“Aujourd’hui, la guerre s’est approchée des frontières mêmes de notre patrie. Donc, pour nous, ce n’est pas exactement une guerre +froide+, mais plutôt +chaude+”, a-t-il poursuivi.

Assurant que la Russie avait “une mission spirituelle”, M. Narychkine a estimé que “sous nos yeux se déroule une étape fondamentalement nouvelle de l’histoire européenne et mondiale” avec “l’effondrement d’un monde unipolaire” où les Etats-Unis dictent leur loi.

Fustigeant l’élargissement de l’Otan ces trente dernières années et le “génocide culturel” des russophones dans l’ex-URSS et en Ukraine, il a accusé les Occidentaux de chercher à “établir un blocus économique, informatif et humanitaire” de la Russie.