Post-Covid : l’UE établit une hiérarchisation des menaces sanitaires

Le conseil de l’HERA s’est accordé sur trois catégories de risques mettant la vie en danger ou nuisant sinon gravement à la santé, susceptibles de se propager dans tous les États membres de l’UE, en l’occurrence les agents pathogènes à fort potentiel pandémique, les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, et les menaces résultant de la résistance aux antimicrobiens.

‘’Cet exercice constitue la première étape pour garantir qu’en cas de besoin, tous les États membres pourront rapidement accéder à des contre-mesures médicales et en disposer’’, a commenté Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, rappelant que l’HERA a été créée en tant que sentinelle pour faire face à de futures urgences sanitaires.

Dans le cadre de son plan de travail 2022, l’HERA, en collaboration avec les services de la Commission, les agences de l’UE et les partenaires et experts internationaux, a mené cet exercice de hiérarchisation des priorités, afin de sélectionner les menaces sanitaires à fort impact et d’assurer ainsi un alignement au niveau mondial et une collaboration étroite en matière de sécurité sanitaire mondiale.

Le recensement des principales menaces pesant sur la sécurité sanitaire est la première étape du processus qui vise à garantir le développement, la capacité de production et l’intensification de la fabrication, de l’achat et du stockage potentiel de médicaments, de matériel diagnostique, de dispositifs médicaux et d’équipements de protection individuelle, ainsi que d’autres contre-mesures médicales pour en assurer la disponibilité et l’accessibilité en cas de besoin.

Selon la Commission, l’HERA veillera à ce que les investissements soient constamment orientés vers la préservation de la santé publique et de la sécurité sanitaire en ce qui concerne la disponibilité de contre-mesures médicales.

L’un des principaux objectifs de l’HERA est d’’’assurer le développement, la fabrication, l’achat et la répartition équitable de contre-mesures médicales clés afin de remédier à toute lacune eu égard à leur disponibilité et accessibilité’’.

L’HERA a été créée en septembre 2021 pour remplacer les solutions ad hoc en matière de réaction aux pandémies et de gestion de celles-ci par une structure permanente dotée d’outils et de ressources adéquats pour planifier l’action de l’UE en cas d’urgence sanitaire.