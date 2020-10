“Possessions”, un polar de Canal+ aux frontières du réel made in Israël

L’actrice Nadia Tereszkiewicz, dont c’est la première série, joue le rôle principal, Natalie, une française expatriée en Israël. Le soir-même de ses noces, elle est accusée d’avoir assassiné son époux. Elle va faire la rencontre de Karim, un diplomate français, interprété par Reda Kateb, qui lui apporte son aide face à un appareil judiciaire israélien redoutable. En 6 épisodes de 52 minutes, il va tenter de résoudre ce crime troublant en explorant le passé mystérieux de Natalie.

Petit à petit, au lieu d’éclaircir les événements, la série brouille les pistes et instille le doute chez le téléspectateur: la jeune femme est-elle une redoutable manipulatrice ou bien la victime d’une machination… voire d’une force maléfique?

Canal+ a eu l’envie de développer cette série, créée par Shachar Magen (“Sirènes”), en partant d’une image forte: “celle d’une mariée avec sa robe pleine de sang devant tous les témoins du mariage”, a raconté lors d’une présentation à la presse Fabrice de La Patellière, directeur de la fiction chez Canal+, séduit par l’idée “d’un thriller qui glisse peu à peu vers le fantastique, sans tomber dans +L’exorciste+”.

La série surfe sur le clash des cultures entre le cartésianisme de Karim ou le flegme des policiers israéliens, et les mythes et superstitions du judaïsme incarnées notamment par la mère de Natalie. Et les dialogues sont presque autant en français qu’en hébreu, donnant une couleur particulière au projet, non sans poser un défi aux acteurs dont beaucoup ne parlaient qu’une des deux langues…