Plus de 5000 réfugiés évacués de la Libye assistés par le Niger et l’UE

Ce projet, précise un communiqué conjoint Niger, UNHCR et l’UE relayé par l’Agence nigérienne de presse (ANP), est mis en œuvre par le haut-commissariat aux réfugiés (HCR) pour appuyer le gouvernement nigérien, avec accompagnement de l’Union Européenne, dans un contexte de crise migratoire multidimensionnelle.

Il assure l’assistance, la protection et la recherche de solutions durables au bénéfice des demandeurs d’asile et des réfugiés évacués de Libye à travers le projet ETM (Mécanisme de transit d’urgence 2022-2024).

Le projet vise, à cet effet, à fournir une assistance d’urgence et l’accès aux services pour les personnes vulnérables évacuées de la Libye, le traitement des demandes de protection internationale et la promotion de la coexistence pacifique avec les communautés d’accueil de Niamey, Hamdallaye et Agadez, précise la même source.

Et d’ajouter que ledit projet a consisté spécifiquement à rechercher des solutions durables pour les personnes identifiées comme étant les plus vulnérables et ayant besoin d’une protection internationale, et a couvert l’organisation de vols d’évacuation de la Libye vers le Niger, la détermination du statut de réfugié et la facilitation de l’accès à la réinstallation dans un pays tiers et à des voies légales complémentaires (telles que le rapprochement familial, les études, etc.).

Le projet a aussi pour but de promouvoir la coexistence pacifique avec les communautés hôtes à travers l’accès aux services de base partagés entre les communautés hôtes et les réfugiés, mais aussi de renforcer les capacités des institutions nigériennes en vue de la protection des réfugiés.

Selon l’ANP, au 31 janvier 2023, «un total de 5099 réfugiés ont quitté le Niger vers des pays tiers dans le cadre de la réinstallation ou par les voies complémentaires, tels que les visas d’études. Ce chiffre comprend 3526 personnes évacuées de Libye par le biais du Mécanisme de Transit d’Urgence et 1573 réfugiés traités et enregistrés dans le cadre du système national d’asile, lequel a été initié en 2017 conjointement à la mise en œuvre de l’ETM ».

«Notre soutien au mécanisme de transit d’urgence ETM – une initiative unique mise en œuvre par le Niger – s’inscrit dans le cadre de l’accord tripartite entre l’Union Africaine, l’Union européenne et les Nations Unies en vue d’apporter des solutions humaines au problème des migrants et personnes réfugiées en Libye», a indiqué Salvador Franca, ambassadeur de l’UE au Niger.

L’ETM est un outil de protection innovant qui permet de sauver des vies. Il a répondu en 2017 à la situation désastreuse des droits de l’homme à laquelle sont confrontés les réfugiés et les demandeurs d’asile détenus en Libye.