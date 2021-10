Plus de 13.000 membres de Boko Haram se rendent aux forces l’ordre nigérianes

Les opérations ont poussé plus de 13243 terroristes et leurs familles à se rendre aux forces l’ordre, a expliqué M. Onyoko, ajoutant que l’armée a saisi de nombreuses armes et munitions appartenant aux membres du groupe.

D’après les données du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, les violences de Boko Haram ont fait plus de 30 000 victimes et trois millions de déplacés depuis 2009.