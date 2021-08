Plan de relance de l’UE: Bruxelles verse près de 3 milliards € de préfinancements à la Belgique, au Luxembourg et au Portugal

Selon un communiqué de la Commission, la Belgique, le Luxembourg et le Portugal sont les trois États membres de l’UE à recevoir un préfinancement au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (RRF) de NextGenerationEU.

“Les préfinancements contribueront à mettre en œuvre les mesures essentielles d’investissement et de réforme décrites dans les plans nationaux pour la relance et la résilience”, souligne l’exécutif européen.

La Commission, ajoute-t-on, autorisera de nouveaux versements sur la base de la mise en œuvre des investissements et des réformes proposés dans les plans de relance et de résilience des pays.

Sur la durée de son plan, la Belgique devrait recevoir 5,9 milliards d’euros au total, tandis que le Luxembourg devrait bénéficier de 93,4 millions d’euros au total, sous la forme de subventions. Le Portugal devrait de son côté recevoir 16,6 milliards d’euros au total (13,9 milliards d’euros de subventions et 2,7 milliards d’euros de prêts).

Ces paiements font suite à la première opération d’emprunt mise en œuvre avec succès dans le cadre de NextGenerationEU, précise l’exécutif européen qui a l’intention de lever d’ici la fin de cette année, quelque 80 milliards d’euros de financements à long terme, qui seront complétés par des titres de créance à court terme de l’UE, afin de financer les premiers versements prévus en faveur des États membres dans le cadre du plan de relance européen.

NextGenerationEU est l’instrument temporaire de relance de l’UE doté d’environ 800 milliards d’euros en prix courants et destiné à soutenir les investissements et les réformes dans l’ensemble des États membres. Dans le cadre de cet instrument, 723,8 milliards d’euros seront alloués à la facilité pour la reprise et la résilience (RRF).